Rio - Whindersson Nunes, de 29 anos, surpreendeu ao relembrar uma tentativa de suicídio em um desabafo publicado no X, antigo Twitter, na noite deste domingo (2). No relato emocionado, o youtuber e influenciador digital, com mais de 59 milhões de seguidores, ainda revelou que já sofreu um abuso na infância. Para tranquilizar os fãs, ele deixou claro que está bem e que tem o acompanhamento de um psiquiatra.

"Não tenho uma memória certeira sobre o dia porque que não guardo essa história na mente para ficar relembrando, não vivo o ontem. Tenho um amigo que gosta de armas e eu não sou alguém que curte. Eu gosto de esportes, de alvo, até aprendi a atirar, mas com o tempo eu fui curtindo mais combate mesmo, acho mais massa com os punhos. Mas beleza, estou na casa desse amigo e eu sempre briguei com ele, porque ele tem", iniciou.

"No fatídico dia, para vocês saberem, eu não estava triste, não era dia de discussão em Twitter, não era dia de desabafo, era um dia normal, mas eu estava indignado com uma notícia mesmo que eu vi aqui no Twitter, na época era esse nome ainda. Mas eu tava numa época da minha mente que foi um purgatório, já era depois da época de drogas, superadas e pá. Não acho a planta droga, ando pelo mundo, aqui é ilegal, mas enfim, não vou entrar nesse assunto porque não é esse o foco, mas eu tava bem colapsado", relembrou ele, que comentou sobre o abuso na infância.



"Eu tinha feito umas viagens, vi muita coisa ruim e como muita gente eu passei a odiar a terra e a viver. E aí foi só ladeira abaixo, muitas letras de músicas contam as histórias. Eu já tive problemas com abuso quando eu tinha 6 anos, minha mãe vai saber disso agora eu acho.. A Maria e a Luísa sabem, foram meus relacionamentos de casar e tal, dividir todas as dores, um pouco o fardo. Nenhuma delas nunca usou isso pra me atingir, graças a Deus, isso eu sempre tive muito medo de falar, tem piada com meu filho, quem dirá com isso. Tipo, na época que eu não estava bem da cabeça eu não aguentaria, por isso eu quis dizer hoje, aconteceu isso aí", declarou.

Em seguida, Whindersson deu detalhes da tentativa de suicídio. "Um dia, eu chego na casa do meu amigo e ele vai no banheiro. Eu tô andando ali.. Olho a arma em cima da mesa, igual aquelas pensamento de impulso sabe, que a galera diz que tá numa ponte e tem medo de, num impulso, jogar o celular, sabe??? Eu peguei essa arma, entrei no quarto, tranquei a porta. (Alerta relato forte). Eu destravei a arma, armei puxando e atirei na minha cabeça, na têmpora, cleque, nada aconteceu. Travei, tirei as balas do carregador, vi se não tinha ficado nenhum dentro e fui tomar banho, tudo isso foi em uns 20 segundos", lembrou.

"Eu fui tomar banho, refleti, não gelei, mas fiquei bem refletivo muitos meses, falei muitas merdas aqui, andei por aí, mas sempre pensando que tudo que eu estava vivendo de bom, não seria possível se aquela arma tivesse funcionado. Tudo que eu fiz de legal e que eu me orgulho eu só posso porque estou aqui. Esse amigo vai saber, porque agora ele vai entender meu semblante naquele dia. O Joarley vai lembra porque eu pedi pra ele orar por mim, porque eu sabia que eu tinha nascido pra fazer algo diferente pra pessoas que nem eu, não branco e rico igual alguns, tira, onda", continuou.

"Representar de onde eu vim, a galera que nem eu, que já cansou de sofrer coisas, que não tem cidadão no mundo que mereça, nem quem a gente odeia, criança é pra brincar e entender como o universo funciona, pra crescer e salvar a terra de tanta ignorância", avaliou.

Por fim, o youtuber deixou um recado para seus admiradores e disse que tem acompanhamento médico. "Minha mensagem para você que, assim como eu, é um sobrevivente. Que depois que eu parei de pensar nas coisas daqui e passei a pensar no outro plano, ficou mais fácil levar a vida. Dinheiro não vai, casa, tênis, nada, muito menos o tempo que você perdeu e não usar se talento pra ajudar alguém.. Eu não encontrei a felicidade plena: 'No mundo tereis aflições', diz a palavra, né? É assim mesmo, mas o depois, vem a coisa boa que você não esperava. Não vou enviesar falando de Jesus porque sou suspeito pra falar, amo demais. Mas meu médico, sério: eu testei quatro médicos até encontrar esse, eu indico você a conhecer um médico que você sinta que quer seu bem. Nem todos têm condição de ficar de psiquiatra em psiquiatra.. Vou pensar em algo sobre isso. Mas caso você possa, encontre alguém com um olhar de cura mesmo. Eu desejo muito que você curta esse mundo que além de podridão, tem muita coisa massa. As coisas de casamento dos outros, deixa quieto, nada a ver. Se cuidem, protejam-se, cuidem de vocês, e das crianças".

Procure ajuda

Se você estiver pensando em cometer suicídio, procure ajude com o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Ajuda Psicossocial) de sua região. Com atendimento 24 horas por dia, inclusive em feriados, o CVV (https://www.cvv.org.br/) atende, pelo telefone, no número 188, por email, chat ou pessoalmente. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. Setembro é o mês que marca a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio e tem como objetivo chamar a atenção para a importância de discutir e promover ações a respeito do assunto.