Matteus curte luau do São João da Thay sem Isabelle - Leo Franco / Agnews

Publicado 03/06/2024 23:53 | Atualizado 04/06/2024 10:18

Barreirinhas - A primeira noite da 6ª edição do São João da Thay, em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses, foi marcada por muita música e encontro de famosos, incluindo alguns confinados do "BBB 24", como Marcus Vinicius, Beatriz, Giovanna, Raquelle, Pizane e Matteus Amaral, que comentou sobre a relação com Isabelle. A manauara ainda não chegou ao grande evento que começou nesta segunda-feira (3)."A gente está praticamente morando junto lá no Norte", revelou Alegrete, que deixou escapar alguns planos do casal: "A gente está namorando, mas não sabe ao certo onde vai morar... Se em São Paulo ou no Rio... Não sabe exatamente o que vai fazer".Segundo o brother, sua vida "mudou da água para o vinho" desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil. "Estou aprendendo muito com ela, porque ela já tinha essa vida pública, né?", diz Matteus, referindo-se à Isabelle, que antes de entrar na casa já era cunhã-poranga do Boi Garantido do Festival de Parintins.A sister não estava presente no luau, mas é uma das presenças muito aguardadas no festival, que espera receber um público de cerca de 30 mil pessoas , com grandes nomes da música brasileira. Pabllo Vittar, Taty Girl, Banda Magníficos, Christian Chávez, Preta Gil, Lucy Alves, Ananda Paixão, Roberto Ricci e Fabrícia são os artistas confirmados para o primeiro dia, além das manifestações de grupos culturais: Boi de Nina Rodrigues, Cacuriá de Dona Teté, Tambor de Crioula Mestre Leonardo, Dança Portuguesa Majestade de Rosário e Boi Juventude de Miranda do Norte.