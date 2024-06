Gabriela Prioli deixa o Saia Justa e ganha novo programa - Reprodução

Publicado 03/06/2024 22:08

Rio - Gabriela Prioli anunciou, nesta segunda-feira (3), que vai deixar o "Saia Justa", da GNT, onde integrava o time de apresentadores desde 2023. Em seu Instagram, a advogada revelou que agora ganhou seu próprio programa de entrevistas na emissora, que estreia em julho deste ano.

"'Gabi você saiu do 'Saia'? O 'Saia' não volta mais?' Essas estão, sem dúvidas, entre as perguntas que eu recebo aqui nesse direct. E com o coração cheio de gratidão, eu estou aqui para dizer que sim, gente, eu estou me despedindo do 'Saia Justa'", contou.

Em seguida, Gabi falou sobre seu novo programa no canal. "Mas, calma, que eu estou dando um tchau para ir logo ali logo ali abraçar novos horizontes. O GNT está passando por uma renovação, estão ampliando os espaços dedicados as mulheres reais de forma descontraída, leve, inteligente, e eu fui convidada para apresentar o meu próprio programa e é claro que eu topei. Estou muito honrada, muito animada", disse.

"O que a gente está preparando é um espaço de entrevistas dinâmicas e inspiradoras, com personalidades especialistas sobre os temas que fazem parte das nossas vidas diariamente. Na vida de todo mundo, viu? Eu conto com vocês nessa nova jornada que começa já já, em julho", avisou.

