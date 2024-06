A influenciadora Thaynara OG - Bruno Fiorentino

Publicado 03/06/2024 19:01 | Atualizado 04/06/2024 10:17

Barreirinhas - Foi dada a largada! O tradicional São João da Thay, evento beneficente idealizado pela influenciadora Thaynara OG, chega à sua sexta edição e iniciou sua programação nessa segunda-feira (3), em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses com luau e show de João Lucas.

“É uma honra para mim fazer parte dessa edição do São João da Thay, porque além de ser minha primeira vez no Maranhão, marca o meu retorno aos palcos depois de 2 anos sem fazer show! Preparei um repertório bem legal, e com uma música inédita que faz parte do álbum que lanço no segundo semestre”, comemorou o cantor.

O festival espera receber um público de cerca de 30 mil pessoas e terá duração de dois dias com grandes nomes da música brasileira. Pabllo Vittar, Taty Girl, Banda Magníficos, Christian Chávez, Preta Gil, Lucy Alves, Ananda Paixão, Roberto Ricci e Fabrícia são os artistas confirmados para o primeiro dia, além das manifestações de grupos culturais: Boi de Nina Rodrigues, Cacuriá de Dona Teté, Tambor de Crioula Mestre Leonardo, Dança Portuguesa Majestade de Rosário e Boi Juventude de Miranda do Norte.

O segundo dia terá shows e participações especiais de Alceu Valença, Wesley Safadão, Zaynara, Fafá de Belém, DJ Felipe Mar, João Lucas, DJ Léo Picon, DJ Fuega, Fabiana Alves e Tutuca Viana. Pela primeira vez na história, o São João da Thay irá promover o encontro entre o Bumba Meu Boi e o Boi Garantido.

Também terá no line up os grupos culturais: Boi de Morros, Matutos do Rei, Boi de Leonardo, Boi de Sonhos e Coco Pirinã, todos representando a cultura maravilhosa que o São João do Maranhão possui.



“Hoje iniciamos a sexta edição do São João da Thay e eu não poderia estar mais feliz e realizada. Esse ano o nosso evento se torna um festival, com dois dias de muitos shows e atrações culturais para o público, além disso, o lucro arrecadado do evento será destinada ao Criança Esperança, uma parceria que sempre sonhei por acompanhar de perto o trabalho realizado por eles, principalmente por apoiarem projetos que conheço no Maranhão. Também criamos a Academia de Vida, um projeto lindo que possui o propósito de transformar por meio da educação a vida de crianças e jovens, nessa primeira edição recebemos 80 alunos”, conta Thaynara OG.