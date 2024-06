Nasce neta de Anderson Leonardo - Reprodução

Publicado 04/06/2024 20:19

Rio - Nasceu nesta terça-feira (4), a neta de Anderson Leonardo, do Molejo, que faleceu em abril deste ano . Em seu Instagram, Alessa Crystine, filha mais velha do cantor, compartilhou fotos da pequena e fez uma homenagem ao pai.

"E hoje às 9:03 da manhã nasceu uma linda menina pesando 2.855 kg, medindo 47 cm com o nome de Maria Alice. Ah, filha, você veio para iluminar e colorir minha vida, você veio para me mostrar o quanto eu sou forte, obrigada pelos ensinamentos dentro do meu ventre e que agora será em meus braços, pois sei que tenho muito para aprender com você", afirmou.

"Seu avô já te babava dentro da barriga, imagina se desse tempo dele te pegar no colo… Eu fico imaginando o sorriso dele e a felicidade em te ver, mas Deus sabe de todas as coisas e eu sei que de alguma forma ele está pertinho de nós! Obrigada meu Deus por essa benção de poder gerar e de ter alguém para me chamar de mãe. Maria Alice, hoje eu renasci de você", disse.

Anderson Leonardo morreu em abril, aos 51 anos. Ele enfrentava há dois anos uma batalha contra um câncer na região da virilha. "Nosso guerreiro Anderson Leonardo lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer. Mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao Molejo. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", disse o comunicado publicado nas redes sociais do Molejo na época.