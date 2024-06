Zé Felipe e Virginia posam com as filhas Maria Alice e Maria Flor - Reprodução/Instagram

Publicado 04/06/2024 16:40 | Atualizado 04/06/2024 16:42

Rio - Grávida do terceiro filho, Virginia Fonseca desabafou sobre uma briga entre as filhas Maria Alice, 3 anos, e Maria Flor, 1. A influenciadora revelou, nesta terça-feira (4), que a confusão acabou até em troca de tapas entre as irmãs.