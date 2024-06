Shantal publica foto em família após nascimento do terceiro filho - Reprodução

Shantal publica foto em família após nascimento do terceiro filhoReprodução

Publicado 04/06/2024 16:04

Rio - Shantal publicou, nesta terça-feira (4), uma série de fotos em família em seu Instagram após o nascimento de seu terceiro filho, Giuseppe, que nasceu no último sábado (1º) . A influenciadora, que já é mãe de Filippo e Domenica, também frutos de seu relacionamento com Mateus Verdelho, encantou os seguidores com os registros.