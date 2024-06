Em Maranhão para o São João da Thay, Camila Moura aproveita o dia nos Lençóis Maranhenses - Leo Franco / Agnews

Em Maranhão para o São João da Thay, Camila Moura aproveita o dia nos Lençóis MaranhensesLeo Franco / Agnews

Barreirinhas - Camila Moura, de 30 anos, quebrou o silêncio e comentou sobre a possibilidade de o seu ex, Lucas Buda, ser pai. Segundo a influenciadora, que está no Maranhão para aproveitar o São João da Thay nos dias 7 e 8 de junho, disse que não tem nada a ver com o assunto.

"Cada um já seguiu sua vida, Dá pra ver né? Se ele é 70% ou 100% pai, isso é com ele e a moça envolvida. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele é um homem solteiro, divorciado, livre para fazer o que quiser e com quem quiser", desabafou.



A professora que ganhou milhões de seguidores enquanto o ex-marido disputava o "BBB 24" afirma ainda que encontrou a sua profissão e que está bem resolvida com a nova fase da vida.



"Já internalizei que essa é a minha nova profissão. E eu amo poder compartilhar a minha vida, a minha volta por cima, com outras mulheres que precisam desse apoio e que podem ver que é possível sair de um relacionamento que não é bacana... Ter a sua independência financeira", revela Camila. "A educação não precisa, necessariamente, ser para criança dentro de uma sala de aula".



Os planos da nova carreira como influenciadora também envolve o lugar para viver. Camila se mudou recentemente para São Paulo onde, para ela, é o lugar onde a sua nova profissão precisa estar.



"É mais sobre conseguir ter um lugar meu, porque já que essa é a minha profissão, eu tenho que ir onde a profissão requer que é São Paulo. A gente sabe que São Paulo é o lugar das oportunidades", explica ela, animada com a nova casa. "Vai ser a primeira primeira vez com tudo meu".

A influenciadora resolveu por um fim no relacionamento com Lucas Henrique após o ex-participante do "BBB 24", da TV Globo, "flertar" com Pitel. Ela pediu o divórcio enquanto Buda ainda estava confinado no reality e chegou a afirmar que se sentiu humilhada vendo as interações entre o capoeirista e a assistente social.

Entenda o caso

Na última quarta-feira (29), Nina Capelly, prima de MC Binn revelou que estava grávida e disse que o pai poderia ser o Lucas. Os dois tiveram um breve relacionamento assim que o ex-BBB saiu do reality show. Em suas redes sociais, Buda disse que foi pego de surpresa, mas que sempre quis ser pai.

Segundo a cantora, também existe a possibilidade do bebê ser do seu ex-namorado, com quem havia terminado dias antes de ficar com o carioca.

