Fernanda Paes Leme - Reprodução Instagram

Fernanda Paes LemeReprodução Instagram

Publicado 04/06/2024 18:14

Rio - A atriz Fernanda Paes Leme completou 41 anos nesta terça-feira (4), mas precisou dar uma pausa nas comemorações para levar a sua a filha Pilar, de 1 mês, para uma consulta médica. A pequena, que é fruto do relacionamento com Victor Sampaio, acordou resfriada no dia do aniversário da mãe, que se abriu com os seguidores.