Marcelo Serrado gravou vídeo e falou sobre crise de pânicoReprodução / Instagram

Publicado 04/06/2024 13:45

Rio - O ator Marcelo Serrado, de 57 anos, sofreu novamente uma crise de pânico durante uma viagem com a sua família. O ator estava em Miami, nos Estados Unidos, e contou que começou a passal mal no aeroporto, antes mesmo de embarcar de volta para o Brasil.



Em vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (4), ele descreveu os momentos de tensão e revelou que recebeu apoio dos passageiros.

“Meu coração foi na boca na hora de embarcar, chamei minha mulher no canto e contei que algo dentro de mim estava se passando. Mas agora está tudo bem. Muito obrigado pelo suporte de vocês com as centenas de mensagens que recebi de quando estava no auge da crise de pânico nessa viagem. Eu reli cada mensagem e me foquei nelas para seguir em frente quando me vi, por exemplo, sozinho no aeroporto. Vocês ajudaram na minha vulnerabilidade. As redes sociais podem sim ter grande ajuda em alguns momentos. Não estamos sozinhos nessa luta em busca da cura mental. Me apeguei na fé, na família e claro, procurei um médico. Agora é seguir em frente! Muito amor a todos”, contou o ator.



No último dia 25, o ator surpreendeu os fãs ao falar, pela primeira vez, que havia sofrido uma crise de pânico em uma viagem com familiares.



Após a postagem desta terça, diversos famosos enviaram mensagens de apoio para o ator. “Meu querido amigo. Feliz por ter você em casa. A rede do amor faz muita diferença”, escreveu a cantora Ivete Sangalo.



A atriz Maria Padilha também se manifestou: ”Amado Marcelo, que bom te ver e ouvir e saber que você venceu esse momento. Agora é um processo, e vai dar tudo certo. Te amo muito.” Outra que enviou solidariedade foi a humorista Dani Calabresa: “Você não está sozinho”.