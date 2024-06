Quarto filme da franquia Bad Boys - Reprodução

Publicado 04/06/2024 19:42

Rio - A dois dias do lançamento do filme "Bad Boys: Até o Fim", Will Smith provocou os seguidores no Instagram na terça-feira (4) com publicação dos bastidores de um tiroteio gravado com a técnica SnorriCam para o quarto filme da franquia.

Com o uso de uma câmera acoplada ao corpo do ator, o método possibilita um plano mais fechado e próximo ao interprete, colocando o espectador direto na ação. O diretor de fotografia Robrecht Heyvaert acredita que o que faz Bad Boys tão único é "é a energia não só dos atores mas também do jeito que as imagens são capturadas em câmera e editadas".

Na trama que será lançada seis de junho nos cinemas brasileiros, Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) estão de volta em missão ara restaurar as próprias reputações como policiais e honrar a memória do emblemático Capitão Howard, incriminado falsamente por envolvimento com um cartel de drogas.