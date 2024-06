Pablo anuncia que vai parar de cantar sofrência - Reprodução/Youtube

Publicado 04/06/2024 17:34

Rio - O cantor Pablo, 38 anos, que estourou no Brasil há 10 anos com a música "Porque Homem Não Chora" anunciou, nesta terça-feira (4) que vai parar de cantar 'sofrência', apelido dado às músicas com letras que falam de decepções amorosas.

"Decidi que eu vou parar com a sofrência. Pelo menos até esse momento, é o que eu penso em fazer", disse o artista, surpreendendo os seguidores. Alguns chegaram a cogitar que se trata de uma jogada de marketing e o artista deve lançar um novo hit em breve.

A reportagem do DIA procurou a assessoria de Pablo e não teve retorno até o momento. Segundo o cantor, a decisão já era cogitada há algum tempo e foi tomada em conjunto após uma conversa com a sua mulher e sua equipe.

"Eu quero agradecer a todos os meus fãs, acho que é uma obrigação minha vir aqui dar uma satisfação a vocês sobre essa decisão que tomei. Espero que vocês entendam. Para mim, chega de sofrência".

O vídeo gerou muitos comentários de fãs e amigos. "Amigo… como assim?!! Mas parar de cantar, não vai, né? Só vai mudar o estilo? Já to apavorada aqui!", escreveu a apresentadora Nadja Haddad.

"Oxe e vai cantar o que agora? Se a sofrência já faz parte do seu jeito de cantar, já tá no DNA, onde todos já estão acostumados e de fato já faz parte do Pablo em si", comentou um fã.

"O golpe tá aí, música nova", sugeriu uma seguidora. "Oxe oxe oxe o marketing vai vir pesado aí", disse outra internauta. A decisão de Pablo, se for mesmo para lançar um novo sucesso, parece ter dado certo. O vídeo publicado no Instagram já ultrapassou 5,4 milhões de visualizações.

Entre as músicas de sucesso do artista baiano estão também: "Bilu Bilu", "E aí, Bê?" e "Fala a Verdade Pra Ele".