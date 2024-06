Através de nova música, Halsey fez um desabafo sobre suas questões de saúde - Reprodução / Redes sociais

Publicado 04/06/2024 16:07

Halsey, de 29 anos, lançou "The End", sua nova música, nesta terça-feira (4), que tem tom de desabafo em relação a questões de sua saúde. Em publicação nas redes sociais para divulgar o trabalho, a cantora norte-americana mostrou seus tratamentos contra uma doença. Ela já havia divulgado através do X, antigo Twitter, nesta segunda-feira (3), que seu quinto álbum de estúdio está em produção.

"Resumindo, tenho sorte de estar viva. Longa história, eu escrevi um álbum", escreveu. Na descrição da mesma publicação, a estrela pop marcou instituições de pesquisas sobre lúpus e apoio para vítimas da leucemia.

Ela menciona os problemas que tem passado nos últimos anos nos primeiros versos da música. "A cada dois anos, o médico diz que estou doente / Puxa um saco novo de truques e então eles colocam em mim / No começo era meu cérebro / Depois um esqueleto com dor / E não gosto de reclamar, mas estou pedindo desculpas", afirma.

Em 2022, a artista publicou em sua rede social que o seu corpo estava "se rebelando contra ela", citando problemas de saúde desde o nascimento do seu filho, em 2021. Estas questões, no entanto, não a fizeram interromper sua carreira profissional.

Halsey nasceu em 29 de setembro de 1994 e acumula mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais. Lançou seu disco de estreia, "Badlands", em 2015. Seu sucesso na época a fez participar de músicas com artistas como Justin Bieber e Bring Me The Horizon. Ela já foi indicada para o Grammy duas vezes e conquistou quatro Billboard Music Awards.