Ludmilla se apresenta na Zona Norte do RioReprodução de vídeo

Publicado 04/06/2024 07:47

Rio - Ludmilla, de 29 anos, surpreendeu os frequentadores do "Resenha, Pagode e Chinelo", em Pilares, na Zona Norte do Rio, e fez uma edição surpresa e do "Numanice" no local, na noite desta segunda-feira (03). A cantora levou o público à loucura com sucessos como: "Você Não Sabe o Que e Amor", "Maliciosa", "Maldivas", "A Preta Venceu". As pessoas da região chegaram a se aglomerar no viaduto próximo ao evento para assistir a apresentação da artista.

"O que foi isso pagode do chinelo. Que felicidade, que amor por vocês. Estou nas nuvens, que carinho gostoso, que energia, que vibe. Essa turnê do 'Numanice 3' promete. Estou ansiosa para viver todos os momentos com vocês", afirmou Ludmilla, no Instagram Stories. Ele ainda garantiu que divulgar as datas da turnê de seu projeto de pagode, nesta terça-feira (4).

Vários vídeos da apresentação de Ludmilla no pagode foram compartilhados nas redes sociais. O nome de Ludmilla e do projeto 'Numanice' chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

O terceiro registro audiovisual "Numanice #3" foi revelado ao público no final de fevereiro. Com Belo, Menos é Mais, Veigh e Mari Fernandez entre as participações especiais, o álbum apresenta 18 faixas. Nas plataformas, acumula mais de 3,5 milhões de plays.

Ludmilla chegando em casa cheia de gratidão pelo carinho do Pagode do Chinelo pic.twitter.com/rTDuyzk67A — Squad Brumilla (@SquadBrumilla) June 4, 2024

Na boca do povo de verdade!!! pic.twitter.com/1ALfbNSeIr — LUDMILLA Central (@LudmillaCentral) June 4, 2024

Público cantando “Saudade da Gente” na Resenha Pagode e Chinelo no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/lJ75sywe2c — LUDMILLA Informs (@LudmillaInforms) June 4, 2024

Ontem Djavan e hoje Ludmilla, valorizem os artistas negros.. eles são pessoas extremamente valiosas e talentosas.. apreciem pic.twitter.com/jCoW1GNoTr — Matheus Dy Moura (@matheusdymoura) June 4, 2024