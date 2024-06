Xuxa no evento de lançamento do Disney+ no Copacabana Palace - Webert Belicio/ Agnews

Publicado 04/06/2024 21:01

Rio - A apresentadora Xuxa Meneghel deu o ar de sua graça no Copacabana Palace na terça-feira (4) em que o hotel de luxo sediou evento do Disney+, plataforma de streaming do estúdio do Mickey Mouse, com direito a tapete vermelho e muito brilho.

A loira, que chamou atenção no tapete vermelho com o look todo preto, estreia a produção brasileira Tarã, ao lado de nomes como Fafá de Belém e Angélica. A trama da série de fantasia se passa na Floresta Amazônica e aborda a cultura indígena e o respeito ao meio ambiente. A estreia acontecerá ainda este ano.

Além da rainha dos baixinhos, também estiveram presentes outros famosos, como o jogador Davi Luiz, o casal Bruno Gissone e Yanna Lavigna, a atriz Larissa Bochino e o ator Rodrigo Simas, além da celebridade Bruna Marquezine prestigiando o lançamento do novo Disney+.