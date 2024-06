A cantora lançou música em tom de desabafo no dia anterior - Reprodução / Instagram

Rio - Depois de revelar diagnóstico grave no Instagram e desabafar com seguidores, a artista americana Halsey utilizou o mesmo canal para informar, na quarta-feira (5), que tanto o lúpus quanto a leucemia que a acometem estão em fase de remissão ou sob controle.

"Vocês todos têm sido tão gentis, então quero compartilhar um pouco mais. Em 2022, fui diagnosticada pela primeira vez com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e depois com um distúrbio linfoproliferativo de células T raro. Ambos estão atualmente sendo controlados ou em remissão; e ambos provavelmente estarão comigo pelo resto da minha vida", explicou ela.





Enquanto o lúpus é uma doença crônica e autoimune que afeta principalmente a pele, a mesma que atinge Lady Gaga e Selena Gomez, a leucemia é o câncer que afeta as células do sangue. "Obrigado pessoal pela incrível quantidade de amor por 'The End' e pelo apoio que vocês me mostraram desde o seu lançamento", continuou ela, que lançou uma música emocionante para dar a noticia aos fãs na terça-feira

"Eu percebo que todos estão se atualizando com as notícias que guardei por muito tempo, e não estava certa de quando queria compartilhar". Segundo Ashley Nicolette Frangipane (nome verdadeiro da artista), ela recebeu o diagnostico há dois anos atrás, época que coincide com a gravidez e o nascimento do primeiro filho.

"Depois de dois anos, estou me sentindo melhor e mais grata do que nunca por ter a música para recorrer. Mal posso esperar para voltar onde pertenço: com todos vocês, cantando e gritando com toda a minha alma", finalizou ela.