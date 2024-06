Sandra Annemberg - Reprodução / Instagram

Sandra Annemberg

Publicado 05/06/2024

Rio - A jornalista Sandra Annemberg está comemorando, nesta quarta-feira (5), seu aniversário de 56 anos. Em seu Instagram, a apresentadora do "Globo Repórter", da TV Globo, refletiu sobre o novo ciclo e recebeu o carinho de famosos.



"Hoje é meu aniversário, e desta vez é diferente, uma data q jamais se repetirá. Nunca mais farei 56 no dia 5/6. Mas não é sempre assim a vida? Muda a cada instante e nunca será igual ao segundo anterior. Sou essa metamorfose ambulante, adoro a transformação constante. É o tempo q passa, inexoravelmente. Portanto, vivamos cada minuto intensamente. Obrigada a todos vocês por fazerem parte da minha vida", disse a jornalista.



Artistas e parentes também deixaram seu recado para Sandra. "Parabéns", afirmou o apresentador Marcos Mion. A irmã de Sandra, Fabi Annemberg, também deixou sua homenagem. "Como eu amo essa alegria, esse humor, esse sorriso, essa verdade que você transmite no olhar e na voz. Desejo momentos com pessoas queridas, momentos só seus, momentos pra ficar na memória e encher o coração de alegria sempre. Parabéns. Te amo, irmãzinha", escreveu. "Parabéns, Sandra. Muito mais felicidades e saúde. Beijo", relatou Evaristo Costa.



Aniversário de casamento

As comemorações não param apenas para o aniversário da jornalista. Na terça-feira (4), Sandra fez um post celebrando os 30 anos de casamento com Ernesto Paglia, de 65 anos. A apresentadora publicou uma série de fotos com o marido e fez uma declaração de amor para o amado.



"E comemoramos 30 anos de união. Como a vida é boa pra mim, encontrei o amor da minha vida há bastante tempo e ainda temos todo o resto de nossas vidas pela frente para continuarmos assim, grudados. Te amo, Ernesto Paglia, Você é o maior presente que a vida me deu. Sou muito feliz ao seu lado" , disse.