Publicado 05/06/2024 22:50

Rio - Lore Improta desabafou, nesta quarta-feira (5), sobre os desafios de conciliar o trabalho com a maternidade. Em seu Instagram, a influenciadora, que é mãe de Liz, fruto de seu relacionamento com Léo Santana, publicou um vídeo rebatendo as críticas que recebe sobre o assunto.

"Sabe qual foi um dos momentos mais difíceis para mim como mãe? Sair para trabalhar e deixar a Liz em casa. Gente, um sentimento de culpa me invadiu por deixar ela que não sei nem falar para vocês. A pressão, os comentários maldosos, sabe? Sendo que esse movimento é justamente para ir atrás dos meus sonhos como mulher, pois antes de eu ser mãe eu sou uma mulher com ambições e aspirações. E eu busco meu crescimento profissional e eu quero ser inspiração para a minha filha que vai crescer entendendo que é possível alcançar os seus sonhos e propósitos", disse em um trecho do vídeo.

Na legenda da publicação, Lore ressaltou: "Vida pessoal, profissional, maternidade e no meio disso tudo, a gente ainda tem que ter um sorriso no rosto e espalhar simpatia. Cansei só de pensar, viu? Claro que nós, mulheres, sabemos da nossa força, mas na maioria das vezes, não existe espaço para mostrar isso, principalmente quando a maternidade chega. É sobre isso que vamos falar hoje".

