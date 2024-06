Karoline Lima posa com Léo Pereira - Reprodução

Publicado 05/06/2024 20:23

Rio - Karoline Lima utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (5), para compartilhar uma série de fotos com Léo Pereira. Em seu Instagram, a influenciadora revelou que ia passear na companhia do jogador e encantou os seguidores com os registros.

"Viva nós", declarou Léo Pereira nos comentários da publicação. Famosos e anônimos também fizeram questão de enaltecer o casal. "Seus lindos", disse o ex-BBB Ricardo Alface. "Olha esse casal, existe mais lindo?", questionou uma seguidora. "Eita casalzão", afirmou uma fã.

Confira:

