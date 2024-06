Beatriz Reis, Marcus Vinicius e Matteus nos Lençóis Maranhenses - Reprodução / Instagram

Publicado 05/06/2024 18:08

Rio - Junto a outras celebridades e ex-BBBs que estão no Maranhão para o 'São João da Thay', a ex-sister Beatriz Reis, também conhecida como Bia do Brás, postou um registro no Instagram ao lado de Matteus e Marcus Vinicius, colegas de confinamento, na quarta-feira (5), mas sofreu criticas dos internautas.

Na simples foto nos Lençóis Maranhenses, com um biquini de morango utilizado pela paulista que ficou conhecida por suas roupas de frutas ao lado dos amigos ex-brothers, os seguidores dela apontaram um "exagero" no filtro utilizado para embelezamento.

Beatriz Reis e Matteus nos Lençóis Maranhenses Reprodução / Instagram

"Tá linda só exagerou no filtro, o rosto do Mateus tá meio estranho", escreveu uma internauta. "Estava procurando esse comentário, nossa o braço ficou muitooo estranho", notou outra. "A cueca também. A calcinha da Bia tem mais enchimento", disparou uma terceira. "É o FaceApp que ela usa pra dar volume no cabelo, esqueceu até de apagar os resíduos do filtro perto da orelha do Mateus", disse mais uma, aos risos.

Beatriz Reis e Marcus Vinicius nos Lençóis Maranhenses Reprodução / Instagram

Apesar do constrangimento, comentários como "Muito filtro, Biaaaa! Pare, a gente te ama de qualquer jeito rsr" e "Tá linda só exagerou no filtro, o rosto do Mateus tá meio estranho" servem para mostrar o apoio que a celebridade recebe mesmo com o excesso de filtro ou de animação dentro e fora do programa.