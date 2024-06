Ximbinha realiza procedimentos estéticos no rosto e compara antes e depois - Reprodução/Instagram

Ximbinha realiza procedimentos estéticos no rosto e compara antes e depoisReprodução/Instagram

Publicado 05/06/2024 13:00 | Atualizado 05/06/2024 13:01

Rio - Ximbinha, 50 anos, realizou vários procedimentos estéticos no rosto visando rejuvenescer e mostrou o antes e depois em uma postagem no Instagram, nesta quarta-feira (5). O músico se submeteu a uma lipoescultura facial, colocou enxerto no nariz e queixo e mais algumas pequenas cirurgias faciais.

fotogaleria

"Realizei alguns procedimentos para a minha melhoria. Estou tendo um pós-cirúrgico super tranquilo, sem dor, sem incômodo, podendo trabalhar normalmente, mas mantendo todos os cuidados necessários. Vou mostrar os resultados para vocês ao logo da minha recuperação. E já aviso que vou ficar gatinho", disse o ex-Calypso.

As fãs aprovaram o resultado e encheram Ximbinha de elogios. "Sério que esse é você? Nossa ficou gatão", disse uma delas.

"Meu Deus!! Para tudo, muito gato", comentou o perfil de um fã clube do artista.

"Um outro ximbinha Muito mais jovem, ainda mais lindo!! Amei a barba", comentou uma seguidora.