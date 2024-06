Famigerada foto de Lady Gaga no casamento da irmã - Reprodução / Redes sociais

Famigerada foto de Lady Gaga no casamento da irmãReprodução / Redes sociais

Publicado 05/06/2024 21:58

Rio - Tudo começou com uma simples foto da artista americana Lady Gaga no casamento da irmã, clicada por um paparazzi, e resultou nos fãs mais fervorosos levantando a possibilidade de uma possível gestação a partir do corpo dela. Após Lady Gaga negar os boatos no TikTok, Taylor Swift apoiou a colega de profissão com um comentário na quarta-feira (05).

"Podemos todos concordar que é invasivo e irresponsável comentar sobre o corpo de uma mulher? Gaga não deve explicação a ninguém, assim como nenhuma outra mulher”, escreveu Taylor. Ao dar a noticia, ou melhor, negar a noticia, a Mother Monster fez referência à canção "Down Bad", do "The Tortured Poet's Departament", álbum mais recente da loira.

Comentário de Taylor Swift no TikTok de Lady Gaga Reprodução

O comentário da musicista que fez um show que arrastou multidões e terminou em tragédia no Rio de Janeiro teve mais de 11 mil curtidas. “Não estou grávida, apenas triste, chorando na academia” tinha escrito a madrinha de casamento da irmã, de forma bem-humorada, na rede social. Parece que um "little monster" não vem ai.