Publicado 05/06/2024 17:07

Rio - Mônica Martelli utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (5), para agradecer o apoio que recebeu após ficar internada por infecção bacteriana. Em seu Instagram, a atriz, que precisou cancelar a apresentação de sua peça em Brasília, ressaltou que em breve volta para o teatro.

"A vida as vezes nos faz parar e valorizar o cotidiano leve, calmo. O aqui e agora. Estou colocando a leitura em dia, conversando muito com a Julia, minha mãe, assistindo séries, brincando com Aurora e Safira... Estou seguindo todas as orientações médicas, me recuperando bem e me sentindo cada dia melhor", afirmou.



"Muito obrigada por tantas mensagens de carinho, fico com o coração preenchido recebendo tanto amor! Logo estou de volta ao teatro. No meu post fixado tem informações sobre o adiamento da peça em Brasília (nova data dia 26/06). Até já", ressaltou.

