Juliano Cazarré atualiza estado de saúde de Maria GuilherminaReprodução / Instagram

Publicado 05/06/2024 14:05 | Atualizado 05/06/2024 14:16

Rio - O ator Juliano Cazarré, de 43 anos, utilizou os stories do Instagram, na noite terça-feira (4), para falar sobre o estado de saúde de Maria Guilhermina, de 2. A filha do ator, fruto do seu relacionamento com a estilista Letícia Cazarré, deu entrada no hospital após apresentar uma "dessaturação", que é uma queda da taxa de oxigênio sanguíneo.

"Uma 'Ave-Maria' para a nossa princesa", escreveu o pai nos stories da foto onde Guilhermina aparecia deitada na cama do hospital. Na postagem seguinte, nesta quarta (5), ele atualizou os seguidores sobre a filha. "Passei bem a noite, amigos. Obrigada pelas orações", disse o ator, como se fosse Maria Guilhermina agradecendo.

Na terça (4), Letícia atualizou os seguidores sobre o quadro clínico da filha. "Guilhermina está precisando fazer exames para descobrir porque ela está dessaturando, com esforço respiratório e febre. Por isso, vai para o hospital agora com o papai. Nossa equipe de médicas, fisioterapeutas e técnicas está fazendo de tudo, mas chega uma hora que o hospital fica mais segura que a casa. Então, vamos. Rezem por ela", pediu a estilista.

A bebê nasceu com Anomalia de Ebstein, uma doença congênita rara no coração, e precisa usar uma cânula para auxiliar na respiração, além de tratamento intensivo em casa.