Juju Salimeni e o noivo, Diogo BasagliaReprodução do Instagram

Publicado 05/06/2024 11:11

Rio - Juju Salimeni, de 37 anos, disse que só consegue seguir a dieta corretamente devido ao incentivo do noivo, Diogo Basaglia. Em um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta terça-feira (4), a musa fitness mostrou que estava assistindo sua participação no "Masterchef", da Band TV, e admitiu para os fãs que estava com vontade de comer uma bisnaguinha. Ela, no entanto, foi repreendida pelo amado.

"Ficar vendo comida dá fome. Falei para o Diogo que vou comer bisnaguinha", disse ela. "Você já comeu bisnaguinha hoje", lembrou Diogo. "Só faço dieta porque ele me incentiva desse jeito", escreveu a influenciadora digital na legenda do vídeo.

Juju, então, comentou que o atleta a ajuda a não meter o pé na jaca. "Eu não fazia dieta corretamente. Eu comia aleatoriamente, e ele me ensinou a fazer pesando, certinho. Se não fosse ele para me botar no eixo, eu já tinha chutado o baldo real", assumiu.

Diogo explicou que cuidava da alimentação da influenciadora porque ela é uma referência do 'universo' fitness. "Ela tem que manter o exemplo para vocês. Não é que eu sou chato, eu ajudo ela na referência do fitness. Ela tem que se manter, é o trabalho dela. Muita gente vai virar e falar: 'Deixa ela comer, coitada'. Eu deixo ela comer o que quiser, mas dou uns toques". Juju concordou: "A pessoa que está junto ali tem que incentivar que o parceiro faça a coisa certa", concluiu.