Publicado 05/06/2024 10:31 | Atualizado 05/06/2024 11:03

Rio - O carnavalesco Milton Cunha foi acusado nas redes sociais de ter dado tapa no rosto de um fã, no entanto, negou o ocorrido nos comentários da publicação. A situação aconteceu durante uma festa no último final de semana, na Pedra do Sal, local na Zona Portuária do Rio famoso por abrigar rodas de samba.



"Vi o Milton Cunha hoje na Pedra do Sal. Fui cumprimentar ele, porque o admiro, e ele me deu um tapa na cara. Nem pedi foto, nem nada. Só fui realmente cumprimentar e falar que adoro ele. Babado!", escreveu o fã no X, antigo Twitter.



No dia seguinte da publicação, o comentarista de Carnaval da TV Globo respondeu. "Como assim eu te bati, 'bunita'? Impossível. Fora isto, provavelmente nesta hora que eu não pude te olhar, é porque eu estava na pegação, amiga. Eu também sou filho de Deus! Entre você e o bofe, escolhi ele. Me desculpe, mas valeu a pena cada espermatozoide investido!", disparou o artista.

Em seguida, o internauta rebateu o "babilônico". "Oi, Milton. Fico feliz que você tenha se alimentado na Pedra do Sal, pode ter certeza que te saciar não estaria nem dentre as últimas opções que eu escolheria para minha vida. Uma pena que nem lembrar você lembra, mas geralmente é assim mesmo, quem comete sempre esquece", escreveu.