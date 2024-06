Oruam - Reprodução do Instagram

Publicado 05/06/2024 10:26

Rio - Oruam, de 23 anos, negou que será papai em uma publicação feita no Instagram Stories, nesta terça-feira (4). O cantor, que é filho do traficante Marcinho VP, desmentiu uma mulher que disse estar grávida dele e pediu para seus mais de oito milhões de seguidores não acreditarem em 'fofoca de internet'.

"Fake filha da put*. Uma doida tá falando que está grávida de mim, tem umas mulas na internet que acreditam na fofoca. Eu não escrevo nem certo, então não acreditem em fofoca de internet, é tudo mentira", esclareceu o rapper, que namora a influenciadora Fernanda Valença há cinco anos.

A publicação de uma moça dizendo que estava grávida de Oruam viralizou no X, antigo Twitter, recentemente."Sim, gente estou grávida do Oruam, e ele não quer assumir a criança, preciso que vocês de rt pra me ajuda, ele ficava comigo e acabei engravidado dele e agora está nessa!!", escreveu ela, que compartilhou trechos de supostas conversas com o rapper em um aplicativo de mensagens.