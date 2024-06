Gustavo Mioto celebra um ano de namoro com Ana Castela - Reprodução

Publicado 04/06/2024 22:07

Rio - Gustavo Mioto celebrou, nesta terça-feira (4), um ano de namoro com Ana Castela. Em seu Instagram, o cantor se declarou para a amada ao publicar fotos dos dois e aproveitou ainda para ironizar as críticas sobre as idas e vindas do relacionamento.

"Somando tudo, com as pausas pra valorizar publicidades e dar engajamento, hoje tem 1 ano que o marketing começou… que loucura tem sido a jornada da vida do seu lado. Estou te vendo tão linda aqui na mesa que a gente tá jantando, que eu nem quero estender a legenda pra ficar contigo… então é isso. Te amo", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, o casal recebeu o carinho de famosos e anônimos. Você é o mais sentimento do mundo, irmão. Parabéns e o Lu é o padrinho", afirmou Luan Pereira. "O namoro nem é meu e me da borboleta na barriga", disse uma seguidora. "Perdi tudo nesse final da legenda", relatou outra. "Deus abençoe esse marketing", brincou uma internauta.

Gustavo Mioto e Ana Castela assumiram o namoro no Dia dos Namorados do ano passado, mas três meses depois terminaram o relacionamento. Já em outubro, eles reataram e em janeiro deste ano revelaram que haviam terminado novamente. Os dois voltaram a namorar em maio.

Confira: