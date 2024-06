Tatá Werneck muda visual e recebe elogios - Reprodução

Publicado 04/06/2024 19:32

Rio - Tatá Werneck utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (4), para mostrar que mudou o visual. Em seu Instagram, a apresentadora publicou fotos da novidade, revelando que aderiu às mechas mais claras no cabelo.

"Cheguei com um grisalho equivalente a dois campos de futebol e sai com mechas com ascendentes em gêmeos, lua em libra e sol em leão", brincou Tatá na legenda da publicação. Nos comentários, famosos e anônimos fizeram questão de enaltecer a apresentadora.

Adriane Galisteu aprovou a novidade e reagiu com emojis de coração. "Maravilhosa demais", afirmou uma seguidora. "Era isso o que estava faltando em você... para o Lady [Night], loira! Sempre!", opinou outra. "Linda", disse uma internauta. "Perfeita", ressaltou outra.

