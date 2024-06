Lady Gaga durante performance no palco - Reprodução

Lady Gaga durante performance no palcoReprodução

Publicado 04/06/2024 21:54

Rio - A pop star Lady Gaga veio a público na terça-feira (4) para negar os rumores de uma possível gravidez. A teoria se alastrou entre os fãs após uma foto da artista durante o casamento da sua irmã Natali Germanotta no domingo.

Nas fotos feitas por um paparazzi, a artista aparece em uma sacada, usando um vestido preto apertado, que a deixou com a barriga um pouco mais em evidência. Outros fãs, no entanto, elencaram diversas outras possibilidades, como a doença de Lupus que acomete a Mother Monster, menstruação ou... simplesmente gases.

"Não estou grávida, apenas acabada, chorando na academia", disse Gaga ao desmentir a gestação no TikTok, brincando ao fazer referência com a frase da música "Down Bad", do mais recente álbum de Taylor Swift, "The Tortured Poet's Departament".