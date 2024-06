Karol Conká relembra ménage em Paris e revela que é ninfomaníaca - Reprodução

Publicado 04/06/2024 22:49

Rio - Karol Conká foi uma das convidadas do "Surubaum", desta terça-feira (4), apresentado por Gio Ewbank e Bruno Gagliasso no Youtube. No papo, que também contou com a participação de Valentina Bandeira, a cantora relembrou a experiência em um ménage em Paris e revelou que é ninfomaníaca.

"Foi em Paris com uma amiga que eu fiz amizade lá, ela é brasileira, já mora lá, mas o cara é francês. Foi depois de uma garrafa e meia de vinho que a gente estava tomando junto. Ela estava há um ano sem transar e eu estava há um mês, tinha acabado de terminar uma relação e o cara que estava atendendo a gente era bem gato (...) E ele deu conta do recado, teve fôlego para aguentar as duas", disse.

Karol ainda falou sobre suas vontades sexuais. "Gente, eu gosto muito de sexo. Eu sou ninfomaníaca, mas quando eu estou namorando. Quando estou solteira, não saio transando assim com todo mundo, as vezes é um por semana, mas quando eu estou namorando eu quero muito", contou.

