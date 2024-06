Lucas Mamede, Serginho Groisman e Vanessa Lopes - Reprodução do Instagram

Publicado 05/06/2024 08:03 | Atualizado 05/06/2024 08:19

Rio - Discretos em relação a vida amorosa, Vanessa Lopes e o namorado, Lucas Mamede, participaram da gravação do "Altas Horas", da TV Globo. O apresentador Serginho Groisman compartilhou, no Instagram, na noite desta terça-feira (4), um clique ao lado do casal e ainda entregou que os dois vão cantar juntinhos na atração especial de dia dos namorados.

"Sábado no 'Altas Horas' [especial de] Dia dos Namorados Vanessa Lopes e Lucas Mamede participam cantando lindamente", escreveu Serginho. Lucas logo comentou a publicação. "Serginho, obrigado pelo carinho. Amamos muito! Um 'xero' gigante". Vanessa também reagiu: "Ah, que foto linda. Obrigada pela oportunidade e carinho de sempre. Ansiosa demais para assistir".



Durante o confinamento no "BBB 24", Vanessa contou que estava em um relacionamento sério, sem dar informações sobre a identidade do rapaz. Ela, que desistiu do reality e foi diagnosticada com um quadro psicótico agudo logo em seguida, confirmou que o amado era o pernambucano Lucas meses depois. O casal, no entanto, não costuma compartilhar muito sobre o relacionamento nas redes sociais.