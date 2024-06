Kelzy Ecard celebra fim do tratamento contra o câncer de mama - Reprpdução do Instagram

Publicado 05/06/2024 08:42 | Atualizado 05/06/2024 08:47

Rio - Kelzy Ecard, de 58 anos, anunciou o fim de seu tratamento contra o câncer de mama, diagnosticado em 2022, em uma publicação feita no Instagram. Conhecida por trabalho em novelas como "Todas as Flores", "Éramos Seis" e "Segundo Sol", da TV Globo, a atriz compartilhou um clique em que aparece sorridente na cama do hospital, falou sobre a luta contra a doença e disse que se sente curada.

"Essa foto é da mais profunda gratidão e alegria! Hoje (dia 31 de maio) foi o último dia do meu tratamento, que começou em dezembro de 2022, quando recebi meu diagnóstico de câncer de mama her 2 positivo. De lá pra cá, foram 4 sessões de químio vermelha, 12 sessões de químio branca, 1 cirurgia, 15 sessões de radioterapia, 4 sessões de imuno+quimio e 18 sessões de imunoterapia. Tem muita história antes, durante e depois do meu diagnóstico. Aos poucos vou dividindo com vocês. Por enquanto só quero agradecer! Estar viva, estar “curada”, estar me sentindo incrível!", escreveu.

"Agradecer a todos os médicos maravilhosos que cuidaram de mim - dr José Bines, Ricardo Amorim e Augusto Rocha - meus anjos! A todos os profissionais incríveis que encontrei nessa jornada. À minha família, meus amigos, à ciência! Aos poucos vou agradecendo um a um!!! Quero dedicar esse momento ao meu filho amado Pedro e ao meu irmão amado Ralfe, que me acompanhou e encorajou em cada passo até partir, menos de um mês depois da minha cirurgia. Te amo pra sempre!", completou.

Nos comentários, alguns famosos demonstraram surpresa com a postagem, já que não sabiam sobre o diagnóstico de Kelzy, e vibraram com o fim do tratamento dela contra o câncer. "Querida, não sabia desta sua jornada e comemoro, vibro e celebro sua vida, saúde e cura! Viva você, sua linda", afirmou Malu Galli. "Obrigado por dividir com a gente. E que alegria saber que está curada e queria te dar um abraço bem apertado guerreira! A vida nos toma de assalto, puxa nosso tapete, a gente perde o chão, mas não o coração. Você venceu! Parabéns querida! Muita vida e alegria pra você", disse Mouhamed Harfouch.

"Amada, desconhecia essa situação mas que alegria tê-la plena conosco! Daqui envio muito amor à você! Brava, bravíssima", declarou Gloria Pires. "Querida! Eu não sabia. Receba meu abraço apertado", escreveu Alexandra Richter. "Querida, não sabia! Que bom que já está curada! Gosto demais de você", frisou Rosane Gofman.

'Estou pronta pra vida, para o trabalho'

Em outra publicação, Kelzy agradeceu as mensagens de carinho que recebeu dos amigos e contou que está no elenco da próxima novela "Dona Beja", produzida pela plataforma de streaming HBO Max como remake do folhetim de 1986, exibido pela extinta TV Manchete.

"Estou aqui para agradecer essa enxurrada de afeto, de carinho, de força, de energia que vocês me mandaram. Estou ótima. Na verdade, já estou sem a doença, sem o câncer, desde julho do ano passado quando eu fiz a cirurgia. Eles conseguiram retirar tudo. Mas de lá para cá, eu fiz radioterapia e imunoterapia para terminar o processo de tratamento. Então, estou aqui pronta para a vida, pronta para o trabalho. Aliás, acabei de gravar 'Dona Beja' e no final do mês começo um processo de ensaio no teatro", disse ela no vídeo.







