Joe Jonas, 34, e Demi Moore, 61 - Reprodução / Instagram

Publicado 05/06/2024 15:57 | Atualizado 05/06/2024 16:00

A atriz Demi Moore, de 61 anos, e o cantor Joe Jonas, 34, trocaram flertes durante o Festival de Cannes, em Paris, França, que aconteceu no último mês de maio. A informação foi publicada nesta terça-feira (4) pelo site "Page Six". Eles também foram vistos almoçando juntos no Hotel du Cap, na cidade de Antibes, no mesmo país.

Segundo o veículo, a artista marcou presença no "amfAR Gala", jantar beneficente para angariar recursos à American AIDS Foundation Research, que luta contra a doença. Foi quando Jonas fez uma aparição e performance surpresas com sua banda, DNCE. Depois disso, eles teriam passado a se conhecer melhor.

"Demi e Joe começaram uma amizade. Eles têm amigos em comum e criaram um vínculo", disse uma fonte ao portal. Outro contato afirmou ao site que eles estão mais do que amigos.

Demi Moore nasceu em 11 de novembro de 1962. Estreou no cinema com o filme "Choices" em 1981. Alcançou sucesso internacional com o longa "Ghost", de 1990, e protagonizou blockbusters como "Proposta Indecente", "Striptease" e "Questão de Honra".

Já Joe Jonas ficou conhecido pelo grupo Jonas Brothers, formado com seus irmãos Kevin e Nick, com aparições de sucesso em produções da Disney. Nascido em 15 de agosto de 1989, seu álbum solo de estreia, "Fastlife", foi publicado em 2011.