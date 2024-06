Anitta - Reprodução de vídeo

Anitta Reprodução de vídeo

Publicado 04/06/2024 08:31

Rio - Anitta, de 31 anos, concedeu uma entrevista ao podcast "On Purpose with Jay Shetty", nos Estados Unidos, e explicou o motivo de não usar anticoncepcionais. A cantora disse que seu corpo não se adaptou ao uso da pílula e do DIU e, com isso, teve muitos efeitos colaterais.

fotogaleria

"Era uma loucura com os hormônios, porque a vida nunca era estável, era como uma montanha-russa, loucura. Meu corpo não recebia isso bem. Antes, eu era muito preocupada em ser mais bem-sucedida e ser mais rica. Os hormônios do anticoncepcional causaram perda de cabelo, loucura na minha pele, mudanças bruscas no humor, em que eu ficava muito deprimida em certos momentos e depois muito feliz e irritada. Era uma montanha-russa e eu não queria mais isso", disse a Poderosa.

Ela ainda comentou que não é justo apenas as mulheres de prevenirem de uma possível gravidez. "Eu pensava que não é algo natural, sabe, e não é justo se você parar pra pensar, né. Por que apenas a mulher precisa sofrer nessa situação? Precisa ser uma decisão dos dois lados, prevenção e cuidado dos dois. Não deveria ser responsabilidade apenas da mulher. Se fosse o homem engravidando, seria muito diferente. As leis seriam diferentes. Os métodos seriam diferentes".

Anitta ressaltou que para se proteger nas relações íntimas usa camisinha. "Tinha um DIU de cobre que fazia muito mal para o meu útero, era muito sangue e é pior para a endometriose. Hoje em dia uso apenas camisinhas, elas existem por um motivo, e rezo para Deus, falo com o universo para avisar quando será o momento. Consigo sentir", revelou ela, que pede para o universo avisá-la o momento certo de ser mãe.

"Acho que quando você comunica com o universo, dá certo. Eu falo para o universo que quando achar que for o momento, para mandar a pessoa ideal para ser o pai ou mãe dos meus filhos, aí eu estarei pronta. Mas preciso que o universo me diga. Eu escrevo muito o que quero de acordo com os ciclos lunares", afirmou.

Abuso na adolescência

Durante o podcast, a artista recordou o abuso que sofreu na adolescência e disse que o episódio fez com que ela se criasse a Anitta, uma mulher forte e poderosa. Para quem não sabe o nome de batismo da cantora é Larissa Machado. "Fui abusada quando adolescente. E eu tive que falar sobre isso, porque estava com medo de uma pessoa no Brasil, que aparentemente descobriu, eu não sei como. E eu não queria que meu segredo mais profundo fosse espalhado por uma pessoa que não fosse eu mesma", revelou.



"Quando isso aconteceu na minha adolescência, eu criei a Anitta. Foi nesse momento de dor e tristeza. Pensei que se eu fosse a poderosa, então nenhum outro cara faria aquilo de novo comigo", completou.