Flávia AlessandraFoto: Reprodução

Publicado 03/06/2024 18:59

Rio - A atriz Flávia Alessandra está prestes a completar seus 50 anos na próxima sexta-feira (7). Ela fez um vídeo bem-humorado em seu Instagram, nesta segunda-feira (3), falando da sua nova fase e como reage às perguntas clássicas dessa nova fase da vida.

'Nossa, você está ótima! Para a sua idade.' Que é o mesmo do: 'Uau, você ainda consegue andar sozinha? Que milagre é a vida.'”, iniciou a reflexão ao falar sobre as 'respostinhas' usadas diante da pergunta: “Quantos anos você tem?”.

A atriz ainda brinca afirmando que se sente com várias idades."Com 50 anos você pode se sentir com várias idades, você tem lugar de fala de menos 50 idades. Então, vou mentir a idade. Na verdade, eu já minto desde os 38, já não tenho nem mais idade para inventar porque eu não me envelheço. Tenho um quadro da Flávia lá no porão de casa que envelhece no meu lugar, que nem o livro do Dorian Gray", brinca a atriz.





Flavia ainda sugere que, aos 50 anos, você tem a chance de ver as coisas de novo pela primeira vez. “Com 50 anos você já leu e já esqueceu do livro do Dorian Gray. Você tem a chance de ver as coisas de novo, pela primeira vez. 'Cinquenta Tons de Cinza', 50% de desconto, 50 cartas de baralho, 50 metros rasos, a prova mais legal das Olimpíadas... Cinquenta são só os 40 parte 2, a vingança. Ou os 30 parte 3, o retorno. Ou os 20 parte 4, a origem. Aos 50, a gente entende que aos 20 o ser humano só fala de cinco assuntos: crush, dinheiro, festa, viagem e fofoca. Já aos 30, a gente só conversa sobre trabalho, amigos, família e fofoca. Aos 40, as pessoas só falam de filho, remédio e fofoca. Agora, aos 50, fofoca. Só que com os 50, eu acho que a gente não luta contra o tempo, sabe?".



Vida e Carreira



Flavia Alessandra foi casada com o diretor Marcos Paulo, com quem teve sua primeira filha, Giúlia Martins Simões, nascida em 25 de fevereiro de 2000. O casamento com o diretor acabou em 2002



Em 14 de outubro de 2006 se casou com o ator Otaviano Costa. Dessa união, teve sua segunda filha, Olívia Martins da Costa, nascida em 5 de outubro de 2010. Suas duas filhas nasceram de parto cesariana, no Rio de Janeiro.



Em sua carreira, ela atuou em várias novelas, pela TV Globo, como, "Top Model", em 1989, "Sonho Meu", em 1993, "Porto dos Milagres" em 2001. Atualmente esta no ar em Vale a pena ver de novo, "Alma Gêmea em que a atriz interpreta Cristina."