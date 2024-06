Juliano Floss e Marina Sena são amigos há algum tempo - Reprodução

Publicado 03/06/2024 18:01

Rio - Após vídeo em que Marina Sena e Juliano Floss se afagam e se beijam viralizar nas redes na segunda-feira (03), a cantora recebeu uma enxurrada de críticas na web por ser amiga de Vivi Wanderley, ex-namorada do influenciador.

Os internautas deram o apelido de "talarica" — isto é, alguém que "fica" com o par de um amigo — para a vencedora do Grammy Latino. Eles ainda relembram que a influenciadora tinha deixado de seguir a amiga há alguns meses, o que supostamente pode significar que ela já sabia de algo.

Enquanto a antiga dupla rompeu em fevereiro deste ano, o novo casal foi visto junto em abril: curiosamente, a mineira apareceu no colo do dançarino na mesma "social" que rendeu a foto em que Bruna Marquezine está no colo de João Guilherme