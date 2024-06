Milton Nascimento parabeniza o filho, Augusto - Reprodução do Instagram

Milton Nascimento parabeniza o filho, AugustoReprodução do Instagram

Publicado 03/06/2024 13:53

Rio - Milton Nascimento usou o Instagram para parabenizar o filho, Augusto Kesrouani Nascimento, que completa 31 anos, nesta segunda-feira (03). Na publicação, o cantor e compositor deixou um recado carinhoso para o herdeiro e compartilhou um clique raro ao lado dele.

"Querido filho,Augusto Kesrouani Nascimento. Hoje você faz 31 anos. Como passou rápido. Você é uma benção que Deus me presenteou. Um beijão, um abração e tudo de Um beijão, um abração e tudo de "bão". Seu pai, Milton Nascimento, Rio de Janeiro, 03/06/1993", escreveu o ícone da música brasileira na legenda.

Para quem não sabe, Bituca é pai adotivo de Augusto. O processo de adoção foi registrado e oficializado em 2017. Além de ser o único filho do cantor, o rapaz também é empresário do pai e advogado.

E por falar em Milton, a Portela vai homenagear o artista no Carnaval 2025. O título é "Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol - Uma homenagem a Milton Nascimento", de autoria de André Rodrigues e Antônio Gonzaga. Com mais de 60 anos de carreira, o cantor é autor de clássicos como "Maria, Maria", "Caçador de Mim", "Travessia", "Cais", "Clube da Esquina Nº 2", "Canção da América" e muitos outros.