Luan Santana tranquiliza fãs após cancelar show por questões de saúde - Reprodução

Luan Santana tranquiliza fãs após cancelar show por questões de saúdeReprodução

Publicado 03/06/2024 19:56 | Atualizado 03/06/2024 20:11

Rio - Luan Santana utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (3), para tranquilizar os fãs após cancelar um show na Expominas por problemas de saúde. Em seu Instagram, o cantor, que foi diagnosticado com virose, agradeceu o carinho recebido.

fotogaleria

"Estou bem galera! Zerado! Obrigado a todo mundo pelas mensagens e energias positivas! À galera de Divinopolis, MG, muito obrigado por tanto amor! Em breve a gente se encontra de novo! Essa semana 'Luan City' continua em Catanduva, SP, dia 6 e vai até dia 16 em Ourinhos, SP! 10 shows seguidos nesse junho abençoado! Vamos com Deus", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, famosos e anônimos mandaram mensagens de carinho para Luan. "Deus abençoe, meu irmão. Se cuida, paizinho", afirmou Luan Pereira. "Notícia boa demais! Se cuida", ressaltou Fábio Jr. Já Maisa reagiu com emojis de coração. "Quase morremos de susto, garoto", brincou uma fã. "Que susto que você deu na gente, hein? Boa recuperação, volte com tudo", declarou outra.

Confira:



Entenda

No sábado (1º), Luan preocupou os fãs após cancelar um show na Expominas, em Minas Gerais. No evento, o locutor afirmou que o artista teria sido levado às pressas para um hospital de São Paulo por ter se sentido mal.

No domingo (2), a assessoria de imprensa do cantor revelou que ele fez uma consulta no Hospital Albert Einstein na última terça-feira depois de se sentir indisposto e febril e atendendo as recomendações médicas, está de repouso absoluto em sua casa.