Show de Luan Santana é cancelado após cantor passar malReprodução

Publicado 03/06/2024 15:51 | Atualizado 03/06/2024 16:01

DIA. Rio - Boas notícias! Após passar mal e cancelar um show em Minas Gerais , Luan Santana foi diagnosticado com virose e já tem data para voltar aos palcos. A informação foi confirmada pela equipe do cantor, nesta segunda-feira (3), ao

De repouso absoluto para cuidar do mal estar, Luan retorna com sua agenda nesta quinta-feira (6), quando se apresenta em Catanduva, São Paulo. Depois, ele segue para Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, onde vai agitar os fãs com seus hits.

No sábado (1º), Luan preocupou os fãs após cancelar um show na Expominas, em Minas Gerais. No evento, o locutor afirmou que o artista teria sido levado às pressas para um hospital de São Paulo por ter se sentido mal.

No domingo (2), a assessoria de imprensa do cantor revelou que ele fez uma consulta no Hospital Albert Einstein na última terça-feira depois de se sentir indisposto e febril e atendendo as recomendações médicas, está de repouso absoluto em sua casa . Confira o comunicado:

"Atendendo a recomendações médicas, Luan Santana encontra-se em repouso absoluto em sua casa, em Alphaville. O cantor está em recuperação devido a um mal-estar que o levou a cancelar um show em Divinópolis (MG), ontem, 1º de junho. Vale ressaltar que, na terça-feira (28), após sentir-se indisposto e febril, Luan submeteu-se a uma consulta médica no Hospital Albert Einstein, Unidade Alphaville, com o doutor Caio Godoy Rodrigues, que o orientou a suspender imediatamente todas as atividades para permanecer em descanso total.

"O artista, no entanto, insistiu em honrar a agenda de shows e se apresentou em Lages (SC), na quarta-feira (29), e em Votorantim (SP), na quinta (30). Mas no sábado, dia 1º/06, seguiu para Divinópolis (MG), onde, ao pousar no aeroporto local, voltou a sentir-se mal".