Shantal Verdelho, Mateus Verdelho e o terceiro filho do casal, Giuseppe, com equipe médicaReprodução / Instagram

03/06/2024

Rio - A influenciadora digital Shantal Verdelho utilizou as redes sociais, neste domingo (2), para falar sobre o nascimento do seu terceiro filho, Giuseppe, um dia após anunciar que o bebê veio ao mundo . No relato, ela agradeceu a equipe médica e comparou com o parto da sua segunda filha, Domenica, de 2 anos, quando denunciou ter sofrido violência obstétrica

"Deus me deu a missão e na sequência a recompensa! Tive um parto cura, melhor do que poderia sonhar. Olhem a alegria que estávamos em todas as etapas do parto, queria muito que todas as mulheres pudessem ter essa oportunidade em dar a luz assim, num ambiente leve, alegre, de acolhimento e respeito, sem procedimentos desnecessários e violentos", escreveu a influenciadora.Ela também disse que relembra a experiência anterior. "É difícil para mim, confesso, não comparar um parto com o outro e não refletir sobre. Se eu puder dar uma dica para todas as mulheres seria informem-se, pesquisem sobre o parto, é o começo de tudo para conseguirem se proteger. Além disso, espero do fundo do coração que criem-se leis e condutas que nos protejam neste país [...]", continuou. "Obrigada a equipe maravilhosa que me acolheu e fez com que eu ressignificasse esse momento. Jamais vou esquecer o que eu vivi nessas 3 horas, foram as melhores 3 horas da minha vida", concluiu Shantal.