Anitta faz show em Nova IorqueReprodução de vídeo

Publicado 03/06/2024 07:38

Rio - Anitta, de 31 anos, empolgou o público de Nova Iorque com o show de sua turnê internacional "Baile Funk Experience", na noite de domingo (2). Em um momento da apresentação, a Poderosa levou os fãs à loucura ao abrir uma rodinha para cantar a música "Lose Ya Breath" no meio da plateia. Um vídeo do momento foi compartilhado pela cantora no Instagram.

"Nova Iorque, que energia! Vejo vocês amanhã", escreveu ela na legenda. Famosos e fãs reagiram à publicação. "Foi bapho", declarou Dani Calabresa, que acompanhou o show de Anitta. "Meu Deus", comentou Marina Sena. "Maravilhosa!!! Emocionante ver uma brasileira levantando os gringos desta forma!", disse um internauta. "Nitidamente a gente vê a Anitta super feliz com seu novo álbum e turnê internacional, ela tá se jogando mesmo. É isso aí", afirmou outro.