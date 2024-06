Amanda Meirelles faz alerta sobre aplicação de fenol - Reprodução / Instagram

Publicado 06/06/2024 14:14 | Atualizado 06/06/2024 14:19

Rio - A ex-bbb e médica, Amanda Meirelles utilizou as redes sociais, na noite desta quarta-feira (5), para alertar os seguidores sobre a aplicação de peeling de fenol. Recentemente o assunto repercutiu, após um homem morrer por complicações desse procedimento estético

"Eu já fiz cursos de peelings específicos de fenol com práticas, sabendo complicações, estudando e vendo os artigos. Porém, eu nunca me senti com capacidade técnica suficiente para realizar esse procedimento. Porque ele é muito complexo e têm muitos riscos. Ele tem que ser realmente indicado por um profissional que seja capacitado e adequado", disse a médica nos stories do Instagram. Em seguida, ela explicou que a cicatrização é bem complexa e que varia em cada pessoa.

A campeã do BBB 23 também fez uma publicação detalhando sobre o assunto. "No vídeo contei um pouco mais sobre essa técnica, e reforço que o objetivo aqui é alertar sobre a importância do conhecimento e dos riscos deste procedimento. Vamos nos cuidar sim, mas sem esquecer da nossa segurança acima de tudo", escreveu na legenda.