Isabelle Nogueira e Mani Reggo se encontraram pela primeira vez após o ’BBB 24’ - Reprodução / Instagram

Isabelle Nogueira e Mani Reggo se encontraram pela primeira vez após o ’BBB 24’Reprodução / Instagram

Publicado 07/06/2024 09:12 | Atualizado 07/06/2024 09:20

Mani Reggo publicou um registro com Isabelle Nogueira em suas redes sociais durante a festa do "São João da Thay" em São Luís, Maranhão, nesta quinta-feira (9). É a primeira vez que elas se encontram desde o fim do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo.



"A Cunhã-Poranga que o Brasil inteiro ama! Você é muito especial", escreveu a empreendedora, que é ex-namorada de Davi Brito, campeão do programa.

Ao longo do reality show, a ex-sister e o baiano tiveram uma forte amizade, foram aliados e chegaram à final. Muitos questionaram Mani se ela tinha ciúmes da aproximação dos dois, o que sempre foi negado.

fotogaleria

Término e afastamento

O término do relacionamento aconteceu após o fim do "BBB 24". Durante participação no "Altas Horas", o vencedor falou sobre o fim do namoro. "Eu briguei, fui atrás, corri atrás. Liguei, ela não me atendeu. Chamei para conversar, ela não quis", afirmou. "Mas quem quis acabar com tudo não fui eu, foi ela mesma", revelou.