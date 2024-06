MC Binn e a namorada, Ana Laura - Reprodução do Instagram

Publicado 07/06/2024 08:16

Rio - MC Binn assistiu ao primeiro jogo das finais da NBA - Boston Celtics contra Dallas Mavericks -, no evento da NBA House, em São Paulo, com a namorada, a tatuadora e influenciadora Ana Laura Marques, na noite desta quinta-feira (6). O cantor compartilhou um registro do passeio com a amada no Instagram Stories. Na imagem, os dois aparecem coladinhos.

Esse é o primeiro relacionamento sério do funkeiro desde que ele deixou o "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. No confinamento, ele viveu um affair com Giovanna. Recentemente, MC Binn compartilhou em sua rede social um vídeo dançando com Ana Laura. No fim da gravação, eles dão um beijinho apaixonado.

Além de Binn e Ana, celebridades como Fred Bruno, Flay,Jonas Sulzbach, como Gui Napolitano, Amaral,e Fernando Medeiros também conferiram a partida de basquete.