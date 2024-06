Clara Moneke curte dia de praia - Reprodução do Instagram

Publicado 07/06/2024 08:49

Rio - Clara Moneke, de 25 anos, aproveitou uma folguinha nas gravações de "No Rancho Fundo", da TV Globo, para ir à praia. No local, a atriz, que interpreta Caridade no folhetim, colocou a vitamina D em dia e descoloriu os pelos do bumbum com a ajuda de um amigo. Em fotos publicadas no Instagram, a artista esbanjou beleza e boa forma ao posar de biquíni.

Vários famosos reagiram à publicação. "Dourando", comentou José Loreto, que dá vida a Marcelo Gouveia na novela escrita por Mario Teixeira. "Irmã, você é um acontecimento", elogiou Rhaisa Batista, a Fé do folhetim. "Diva", afirmou Maisa Silva. "Gostosa", declarou Leticia Salles.

Os fãs de Clara também não pouparam elogios à ela. "Perfeição é o nome dela", disse um. "Deusa", opinou outro."Katelícia", destacou uma terceira pessoa, em referência a personagem da atriz em "Vai na Fé".