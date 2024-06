Mani Reggo - Reprodução/Youtube

Publicado 11/06/2024 20:18

Rio - Ex de Davi, o campeão do "BBB 24", Mani Reggo, 41 anos, revelou como pretende passar o Dia dos Namorados nesta quarta-feira (12). Desde que postou uma imagem nos Stories brindando com uma taça de vinho, muitos seguidores passaram a desconfiar que ela esteja com um novo namorado.

"Estou solteira, focada no meu trabalho, amanhã, 12 de junho, vou ficar em casa, mas estou feliz", disse ela em entrevista à rádio Metrópole, nesta terça-feira (11).



"Se tiver que vir alguém?", perguntou o entrevistador Aldo Benevides sobre um futuro relacionamento. "Por que não? Não morri, estou viva!", respondeu.

O apresentador quis saber se ela é grata a Davi por ter ganhado fama e dinheiro durante e após a participação do baiano no BBB.

"As pessoas querem que eu verbalize, mas no programa, as pessoas que estão lá dentro e as que estão aqui fora, viram uma equipe. Sou grata a todos. A gente trabalhou muito, com votação. Quando acusavam ele de lá, a gente defendia ele aqui", disse.

"Eu sou grata a Deus por ter me dado a oportunidade, acho que Ele sabe de todas as coisas, referente ao Big Brother foi uma construção, tanto de quem estava dentro do programa, como quem estava fora. Teve uma parcela lá dentro e uma aqui fora, foi uma junção de tudo. Eu sou grata a tudo, às pessoas que estão do meu lado, as que estiveram. Meu filho, minhas irmãs, minha família, todo mundo. Todas as pessoas que oravam por mim", completou ela, sem citar Davi diretamente.

Mani também garante que não se arrepende de nada que fez por Davi, seja durante o namoro ou enquanto ele estava confinado no reality show da Globo. "A gente não tem que se arrepender de bom que fez para o outro. Nunca fiz nada de bom para o outro querendo receber algo em troca. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo igual".

Ela ainda garante que não toparia participar de um reality show no formato do BBB, embora alguns cogitem que ela estará em "A Fazenda". "Nunca participaria", afirmou.