Publicado 11/06/2024 19:17

Rio - Virginia Fonseca antecipou as homenagens do Dia dos Namorados, que é comemorado amanhã, e se declarou para Zé Felipe em suas redes sociais nesta terça-feira (11). Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou uma série de fotos com o amado e falou sobre o relacionamento dos dois.

"Dia dos namorados amanhã e eu sou feliz demais por ter você como meu eterno namorado. Construímos uma história e uma família linda em menos de 4 anos juntos e sou muito grata a Deus por ter conhecido minha alma gêmea tão rápido assim. Feliz dia dos namorados antecipado Josephino, até porque você é e será meu namorado pro resto da minha vida, se Deus quiser. Feliz nosso dia que são todos os dias", escreveu na legenda da publicação.

"Eu te amo minha Virgininha, cada dia mais", disse Zé Felipe. Nos comentários, famosos e anônimos enalteceram o casal. "Tudo que Deus planeja dura para sempre! Amo vocês", afirmou Poliana Rocha, mãe do cantor. "Não sei quem tem mais sorte dos dois", relatou uma seguidora. "Veio pra somar e como somou", pontuou uma fã. "Lindos", declarou um internauta. Virginia está à espera do terceiro filho com Zé Felipe, que vai se chamar José Leonardo. Os dois já são pais de Maria Flor e Maria Alice.

