Juliette no programa Sem Censura - Reprodução/TV Brasil

Juliette no programa Sem CensuraReprodução/TV Brasil

Publicado 11/06/2024 18:05

Rio - Juliette foi uma das convidadas do "Sem Censura" desta terça-feira (11). A cantora e campeã do "BBB 21" falou sobre sua trajetória no reality show da Globo, relembrou o desconforto que sentia ao ser excluída em muitos momentos do jogo e explicou o motivo de "falar demais" no programa, o que incomodou algumas pessoas dentor e fora da casa.

fotogaleria

"Tenho medo de ser mal interpretada porque eu tenho ânsia em viver e me comunicar, eu tenho urgência, tenho um senso de finitude muito grande porque eu tive um luto de perder a minha irmã muito jovem. Eu achava que eu podia morrer a qualquer momento e eu ainda acho, mas assim antes ele era tão forte que eu acabava ficando tagarela, talvez era reflexo do meu luto", disse.

A paraibana perdeu a irmã Julienne, aos 17 anos, em decorrência de um AVC (acidente vascular cerebral) de causas congênitas. "Eu queria viver, então eu conhecia você hoje e queria conquistar você 100%.O Big Brother diziam muito que é um jogo falado, eu sou muito boa em contar história", completou.

A cantora acredita que a sua ânsia de viver possa ter sido um dos motivos de conquistar as pessoas para fazê-la campeã do 'BBB'. "Eu tinha vergonha de me colocar nesse lugar de vítima, não aceitava, tanto que eu fico lutando para me encaixar", explicou.

Ao relembrar sua trajetória no reality show da Globo, Juliette disse que não aceitava aquele lugar de exclusão, contestava e queria fazer as pazes e conversar com as pessaas. "Quero fazer parte do clubinho ali, quero me divertir nas festas, quero ser feliz. Eles não queriam, mas eu ficava clamando em ser aceita e eu não aceitava o lugar de excluída, eu não achava bonito isso, então, muitas vezes as pessoas que querem descredibilizar o que aconteceu comigo dizendo que aceitei o lugar de vitimismo e não, eu estava contra ele o tempo inteiro", opinou.

"muitas vezes as pessoas querem descredibilizar o que aconteceu comigo dizendo que eu aceitei o lugar de vitimismo, e não, eu lutava contra isso o tempo inteiro"



JULIETTE NO SEM CENSURA pic.twitter.com/GAZePUPx9Y — luan (@luancarlus) June 11, 2024

Amizade com Anitta

Logo que deixou o "BBB", a paraibana teve a carreira de cantora dirigida por Anitta, que virou sua amiga pessoal também.

"A Anitta dirigiu minha carreira no início, e depois ela me deu o caminho das pedras. Ela me deu os caminhos possíveis e disse assim, 'faz o que tu quer, tá aqui'... Ela também não fez por mim, ela me deu, me mostrou o que eu queria. Ela me mostrou por onde eu poderia seguir. E até hoje, minha amiga. A gente se fala o tempo inteiro e sou muito grata. Ela é maravilhosa", completou.