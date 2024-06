Patrícia Ramos aproveitando viagem em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram

Publicado 11/06/2024 16:08

Rio - Patrícia Ramos postou em seu Instagram, nesta terça-feira (11), fotos de sua viagem em Fernando de Noronha. A influenciadora e repórter aparece em um hotel luxuoso, com uma paisagem bem natural e muitas arvores no local.



No café da manhã, Patrícia mostrou uma receição bem saudável, acompanhada de um suco verde. Até na viagem, ela mantém o foco. Os fãs ficaram eufóricos com as postagens e aprovaram. "Ela existe mesmo? Alguém já viu, já tocou pra saber se é de verdade. Gente, zero defeito", escreveu um. "Bonita pra caramba, bem natureza, amei’", digitou outro. Outro seguidor fez piada: "'Eu sou rica'"

A apresentadora não perdeu a piada sobre os preços da ilha e fez comentários em um vídeo. "Venha preparado para andar para conhecer os lugares, tudo aqui é pago, para conhecer as ilhas tem uma taxa, mas quando me falaram isso, eu achei que era tudo barato, tipo 10 reais, mas não é", disse, em um trecho da publicação.





Patrícia Ramos é apresentadora do Bate-Papo BBB. Ela ficou famosa em 2020, durante a pandemia, quando um de seus vídeos viralizou no TikTok. Hoje ela trabalha como influenciadora digital e soma quase 5 milhões de seguidores em sua página no Instagram, onde fala sobre lifestyle, beleza, autoestima e humor.



No ano passado, em entrevista ao programa "Encontro", da Globo, Patrícia tornou públicas as agressões que sofreu para conscientizar as pessoas. Ela revelou detalhes de uma série de agressões físicas, emocionais e patrimoniais que relata ter sofrido do ex-marido.